Prêmio Glória Maria de Jornalismo será entregue na quarta

A Câmara dos Deputados realiza na quarta-feira (13), às 12h30, no plenário Ulysses Guimarães, a cerimônia de entrega do Prêmio Glória Maria de Jornalismo de 2024, concedido ao profissional cujo trabalho ou ações mereçam especial destaque no jornalismo brasileiro.

A vencedora desta primeira edição é a jornalista Zileide Silva.

Formada em jornalismo, Zileide Silva iniciou suas atividades profissionais na Rádio Jornal de São Paulo. Trabalhou na Rádio Cultura Brasil, na Rede Bandeirantes, na TV Cultura e no SBT.

Desde 1997, atua na TV Globo como repórter de política e economia, e como apresentadora de telejornais da emissora. De 2000 a 2003, foi correspondente em Nova York, quando participou da cobertura histórica dos ataques de 11 de setembro de 2001.

O prêmio

Criado em 2023, o Prêmio Glória Maria de Jornalismo tem como objetivo enaltecer a profissão e o profissional que vai além das informações superficiais, revelando histórias significativas para a sociedade, com empatia, sensibilidade e responsabilidade.

O prêmio, concedido anualmente, presta homenagem à jornalista Glória Maria, da TV Globo. Ela faleceu em 2 de fevereiro de 2023, aos 73 anos de idade, após tratamento de câncer no pulmão.