P20 é oportunidade para análise de temas globais, diz Rodrigo Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), abriu nesta quinta-feira (7) a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20). “Por meio da diplomacia parlamentar, temos a oportunidade abordar questões complexas em nível global”, afirmou ele durante solenidade no plenário da Câmara.

“Está muito claro que os problemas globais são de tal magnitude que requerem soluções conjuntas. Do mesmo modo, as grandes questões da atualidade não podem ser entendidas separadamente”, afirmou Rodrigo Pacheco.

“Não é possível falar de combate à fome e à pobreza sem falar também de transição energética, das mudanças climáticas e da governança global, pois tudo isso está profundamente conectado”, continuou presidente do Senado.

Local adequado para o debate

Segundo ele, o P20 é a cúpula adequada para o encaminhamento de soluções. "Por meio da diplomacia parlamentar, temos a oportunidade de debater e encontrar formas comuns de abordar questões complexas em nível global”, concluiu ele.

Criada em 2010, a cúpula é um espaço de cooperação internacional liderado pelos presidentes dos parlamentos de países do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia e a União Africana.

Nesta tarde ocorrem reuniões sobre o combate à fome, pobreza e desigualdade e sobre os desafios da crise ambiental e da sustentabilidade. Amanhã, antes do encerramento da cúpula, será debatida a governança global para o século 21.

