Congresso recebe projeção de frases e imagens em alusão ao P20

O Congresso Nacional recebe nesta quinta-feira (7), das 19 horas às 23 horas, projeção mapeada de frases e imagens em alusão à 10ª Cúpula de Presidentes de Parlamentos do G20 (P20). O evento será realizado de 6 a 8 de novembro, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em Brasília.

Sobre o P20

O P20, criado em 2010, é o grupo de presidentes dos parlamentos dos membros do Grupo dos Vinte. O G20, fórum de cooperação econômica internacional, tem o objetivo de desenvolver políticas e estratégias para enfrentar os desafios globais atuais e futuros.

Integram o G20 os seguintes países, distribuídos pelos cinco continentes: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. Também fazem parte do grupo a União Africana e a União Europeia. O G20 responde por 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial.