Congresso se ilumina de vermelho em ação de conscientização sobre a quilomicronemia familiar

O Congresso recebe iluminação vermelha nesta terça (5) e quarta-feira (6) pelo Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome da Quilomicronemia Familiar (primeira sexta-feira de novembro). A doença genética e hereditária rara altera o metabolismo impedindo o corpo de metabolizar gorduras. A iluminação foi solicitada pelo senador Romário (PL-RJ).

Também denominada de hiperlipidemia I, a quilomicronemia familiar tem entre seus sintomas dores abdominais, em decorrência de pancreatite, e depósitos de gordura na pele, denominados xantomas, que podem aparecer sobre as pálpebras, as palmas das mãos, as plantas dos pés ou na superfície dos joelhos e cotovelos. A doença pode se manifestar em qualquer idade e atinge entre 1 a 2 pessoas por milhão de indivíduos.

O objetivo das ações em torno da data é estimular o diagnóstico precoce, já que um dos principais problemas relacionados à doença é o agravamento da condição por desconhecimento dos cuidados obrigatórios com a dieta para reduzir o consumo de gordura.