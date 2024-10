CPI: depoimento de Lucas Paquetá é adiado para dezembro

O depoimento do jogador Lucas Paquetá à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas tem nova data: 3 de dezembro. Paquetá iria depor nesta quarta-feira (30), mas sua defesa pediu o adiamento — e a solicitação foi aceita pela CPI.

O atleta do West Ham e da seleção brasileira havia sido convidado para dar sua versão sobre suposto envolvimento em esquema de apostas em partidas do campeonato inglês. O convite atende a requerimentos do presidente e do vice-presidente da comissão — respectivamente, os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Eduardo Girão (Novo-CE).

Ao solicitar o adiamento, os advogados do jogador argumentaram que ele está focado na elaboração de sua defesa perante a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês).

Jorge Kajuru concordou com o argumento:

—Esta presidência acolheu petição apresentada pelos advogados do jogador Lucas Paquetá no intuito de remarcar seu depoimento para o mês de dezembro, na primeira semana do mês — declarou Kajuru ao abrir a reunião da CPI nesta quarta-feira.

Investigação

Paquetá está sendo investigado por má conduta em quatro jogos do West Ham no Campeonato Inglês, entre 2022 e 2023, nos quais ele teria forçado cartões amarelos para beneficiar apostadores.

Segundo Kajuru, a suposta má conduta teria tido consequências no Brasil, “pois algumas dezenas de apostadores, residentes na área de origem do jogador (a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro), apostaram nos cartões amarelos do atleta [que aconteceram nos jogos citados] e, por isso, fizeram jus a premiação [no mercado de apostas]”.