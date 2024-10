CMA acompanhará a Expominério 2024, em Cuiabá

Por iniciativa do senador Wellington Fagundes (PL-MT), a Comissão de Meio Ambiente (CMA) estará presente na Expominério 2024, evento sobre mineração que será realizado em Cuiabá (MT) entre os dias 7 e 9 de novembro.

Os senadores aprovaram nesta quarta-feira (30) o requerimento extrapauta ( REQ 54/2024 – CMA ) de Wellington Fagundes para autorizar a ida do senador como representante da CMA na exposição. Na justificativa, Wellington falou sobre a relevância do evento para o debate sobre a mineração sustentável e as implicações para o meio ambiente e as comunidades locais.

Segundo ele, a Expominério 2024 contará com debates sobre as melhores práticas na indústria mineral, além de promover um espaço de interação entre especialistas, representantes do setor e a sociedade civil.

— Teremos na Expominério a presença de autoridades brasileiras e de outros países, a exemplo do Canadá, que é um grande comprador de produtos nacionais — explicou.