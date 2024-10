Paim celebra reabertura do aeroporto de Porto Alegre

O senador Paulo Paim (PT-RS) celebrou, em pronunciamento nesta terça-feira (29), a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), que ocorreu na semana passada. O terminal estava fechado desde maio, quando foi inundado pela pior enchente que já atingiu o Rio Grande do Sul. O parlamentar ressaltou que a retomada das atividades do aeroporto gera impactos econômicos significativos, com geração de emprego e renda, impulsionamento do turismo, além de crescimento regional e nacional.

— O governo federal investiu recursos importantes nessa reconstrução, mais de R$ 400 milhões, e o resultado é a capacidade de o aeroporto receber até 128 voos diários, com crescimento escalonado, o que permitirá, a partir de 16 de dezembro, o restabelecimento total [das operações], inclusive dos voos internacionais. No primeiro dia [da reabertura], 71 pousos e decolagens envolvendo grandes centros, como Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, atenderam a 9 mil pessoas, com a expectativa de atingir 16 mil passageiros no mês de novembro ainda.

Paim afirmou que a união de esforços entre governo, autoridades aeroportuárias e concessionária permitiu não só a reconstrução física do terminal, mas também a retomada da atividade comercial do aeroporto. Segundo o senador, cerca de 70% dos lojistas que já operavam no terminal antes da enchente estão prontos para abrir as suas portas.

— Quero cumprimentar o povo gaúcho por esse momento de reconstrução e renovação. Estamos levantando novamente o nosso estado, reestabelecendo sua posição estratégica no cenário nacional e global. [...] O Salgado Filho é uma porta de entrada para o mundo e a sua reabertura é um símbolo de superação e de que estamos prontos para novos voos.