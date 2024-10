Produtos e hábitos ajudam homens com múltiplas jornadas

Cada dia mais, o autocuidado masculino emerge como um novo paradigma, desafiando estereótipos e promovendo o bem-estar integral. Exemplo disso, o fenômeno movimenta o mercado de cosméticos masculinos, que vem ganhando visibilidade e tem perspectivas de crescimento para os próximos anos: o Brasil já representa 13% do mercado global de beleza masculina, como mostra um artigo do Sebrae.

Bruno Gilliard, especialista no mercado de cuidados masculinos e diretor da You Man Grooming - empresa de cosméticos masculinos -, observa que, nos últimos vinte ou trinta anos, o comportamento dos homens em relação aos cuidados pessoais mudou drasticamente.

“Antes, o homem que se cuidava era muitas vezes alvo de piadas e estereótipos. Cuidar da aparência era visto como algo ‘não masculino’”, pontua. “Hoje, essa percepção se transformou completamente. Atualmente, o cuidado com a aparência é quase uma exigência social”, ressalta.

Para Gilliard, o fenômeno aconteceu, em grande parte, graças ao papel das redes sociais. “Influenciadores e personalidades masculinas compartilham abertamente seus rituais de cuidados, dicas de finalização capilar e tendências, mostrando que estar bem cuidado é sinônimo de confiança”.

Em média, 70% dos usuários do Instagram no Brasil seguem algum influenciador digital, de acordo com um estudo desenvolvido pela Opinion Box. A pesquisa revelou que 61% dos usuários do país já compraram algo depois que um produto ou serviço foi indicado - ou utilizado - por um influencer e 20% já foram influenciados durante seu processo de decisão de compra.

Na visão do especialista, essa exposição constante influenciou o homem comum, que agora deseja se cuidar não apenas para se sentir melhor consigo mesmo, mas também para se posicionar de maneira mais autêntica e atraente no ambiente social e profissional.

Rotina cheia demanda atenção

Gilliard destaca que, por vezes, a combinação de trabalho, bem-estar e lazer pode ocorrer em um único dia. Por isso, os homens devem estar prevenidos para esse tipo de rotina.

“Em grandes centros urbanos, é muito comum que a rotina dos homens se misture entre diferentes papéis e compromissos. Eles saem de casa de manhã, passam o dia no trabalho e emendam o dia com atividades sociais, como um happy hour com amigos ou uma reunião mais casual”, exemplifica.

“Muitas vezes”, prossegue, “não há tempo para voltar para casa e fazer ajustes no visual. É por isso que o mercado está focado em oferecer soluções práticas e rápidas para esses momentos”, explica.

Diante disso, segundo o especialista no mercado de cuidados masculinos, produtos multifuncionais, que permitem manter a boa aparência ao longo do dia, são essenciais: “Um bom exemplo são as pomadas para cabelo que mantém o penteado e oferecem uma aparência mais organizada, ou produtos que ajudam a manter os fios uniformes e o visual rejuvenescido”.

“Além disso”, avança Gilliard, “itens como desodorantes íntimos são essenciais para quem tem uma rotina que envolve a prática de esportes ou idas à academia”.

You Man desenvolve produtos focando na praticidade

O diretor da You Man Grooming conta que a marca desenvolveu um portfólio pensado para o homem moderno, que precisa de eficiência sem abrir mão do estilo. “Temos produtos que vão desde os mais genéricos até os mais específicos”, pontua.

“Por exemplo, o Black Control é um balm tonalizante desenvolvido para escurecer gradualmente os fios brancos, seja na barba ou no cabelo”, acrescenta Gilliard. “Outro item é o nosso desodorante íntimo masculino, indicado para quem tem uma rotina intensa na academia ou pratica esportes. Ele tem como objetivo garantir frescor e segurança em qualquer situação, podendo ajudar o homem a se sentir confortável durante todo o dia”, explica.

“Na You Man, entendemos que o homem moderno precisa de itens que facilitem sua rotina e garantam que ele esteja preparado para qualquer ocasião, sem comprometer sua imagem e autoestima”, ressalta.

Para Gilliard, outro ponto importante é que a praticidade vai além da busca por produtos práticos, focando também no cuidado. “Todos nossos produtos possuem blends de vitaminas. Ou seja, uma pomada para cabelo, além de modelar os fios também pode ajudar no fortalecimento dos fios”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://youman.com.br/