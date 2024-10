Ex-senador e ex-ministro do STF, Paulo Brossard faria 100 anos nesta quarta

Paulo Brossard em entrevista no Senado: atuação marcante no combate à ditadura e na reconstrução da democracia - Foto: Jane Araújo/Senado Federal

O ex-senador Paulo Brossard completaria 100 anos nesta quarta-feira (23). Ele nasceu em Bagé (RS), no ano de 1924, e morreu em 2015, em Porto Alegre (RS), aos 91 anos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou por meio de nota que o ex-senador e ex-ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STF) "foi um dos personagens mais significativos no combate à ditadura e na construção da democracia brasileira como conhecemos atualmente". Segundo Pacheco, a história e o legado do jurista são "inspiração para os brasileiros".

Em sua conta no X (ex-Twitter), o ministro do STF Gilmar Mendes registrou que Paulo Brossard é um dos responsáveis pela construção da democracia no país. "Dedicado à causa pública, Brossard foi liderança inequívoca como parlamentar e ministro do STF", afirmou o ministro. Para Gilmar Mendes, celebrar a trajetória de Brossard "é celebrar o Estado de direito".

Em 2014, Brossard concedeu uma entrevista àRádio Senado, em que lembrou a eleição de 1974, quando foi eleito para o cargo de senador. A eleição daquele ano foi considerada uma vitória contra a ditadura militar, já que a oposição conquistou 16 das 22 cadeiras em disputa. Na entrevista, Brossard contou que não pretendia ser candidato, mas terminou encarando o desafio. Ele também criticou a ditadura, exaltou a democracia e lembrou seus primeiros passos no Senado.

— Quando fiz o primeiro discurso no Senado, eu disse que fui eleito pra oito anos. No entanto, meu mandato poderia durar oito meses, oito semanas, oito dias ou oito horas. [Eu disse:] eu quero dizer que, enquanto estiver aqui, não hei de pedir licença a ninguém para dizer o que entenda ser o meu dever dizer — relembrou.

Brossard tomou posse no Senado em 1º de fevereiro de 1975 e cumpriu seu mandato até 1983. Além de senador, ele foi deputado estadual e federal. Foi ministro da Justiça, entre 1986 e 1989, durante o governo de José Sarney. Depois de deixar o ministério, assumiu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), onde ficou até 1994.

Brossard em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em 2005, depois de deixar o STF - Foto: J.Freitas/Agência Senado