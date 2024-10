Influenciadora Deolane Bezerra fala à CPI das Apostas Esportivas na terça

Acusado de envolvimento em suposto esquema de apostas no campeonato inglês, o jogador de futebol Lucas Paquetá, do time West Ham e da seleção brasi...

Senado Federal Há 26 minutos Em Senado Federal CPI ouve Lucas Paquetá sobre suspeita de manipulação de jogos Acusado de envolvimento em suposto esquema de apostas no campeonato inglês, o jogador de futebol Lucas Paquetá, do time West Ham e da seleção brasi...

Senado Federal Há 26 minutos Em Senado Federal MP prevê R$ 5 bi de crédito extra para mudanças climáticas no RS O Congresso Nacional vai analisar a Medida Provisória 1269 , que abre crédito extraordinário no valor de R$ 5 bilhões para Operações Oficiais de Cr...