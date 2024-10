Projeto social de servidores do Senado recebe visita da ativista Luiza Brunet

A menos que haja recurso para análise do Plenário da Câmara dos Deputados, o projeto de lei ( PL 3.156/21 ) para combate ao superendividamento no B...

Senado Federal Há 5 horas Em Senado Federal Senado vai analisar projeto de combate ao superendividamento A menos que haja recurso para análise do Plenário da Câmara dos Deputados, o projeto de lei ( PL 3.156/21 ) para combate ao superendividamento no B...