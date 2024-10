MP libera recursos para empresas afetadas por apagão em São Paulo

Senado Federal Há 32 minutos Em Senado Federal Novo PNE: debatedores defendem investimento de 10% do PIB em educação Durante audiência pública da Comissão de Educação (CE), especialistas e representantes do ensino superior sugeriram que o novo Plano Nacional de Ed...

Senado Federal Há 1 hora Em Senado Federal Outubro Rosa: sessão especial expõe desafios e avanços no tratamento de câncer de mama Participantes da sessão especial de comemoração do Outubro Rosa apontaram nesta segunda-feira (21) os desafios envolvidos no diagnóstico e no trata...