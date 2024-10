Estudos médicos brasileiros são escolhidos para conferência

A Afya, hub de educação e soluções médicas do Brasil, tem utilizado o uso de simulação no ensino da medicina. Sua metodologia será reconhecida no prestigiado International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) da Sociedade Americana de Simulação em Saúde (SSH). Evento mundial da área, o congresso, que chega a sua 25ª edição, será realizado em Orlando, Flórida, em janeiro de 2025, e contará com dois artigos desenvolvidos por médicos docentes das instituições de ensino Afya.

A formação médica moderna exige que teoria e prática caminhem juntas, proporcionando um ambiente seguro de aprendizagem para que os futuros profissionais da saúde possam desenvolver habilidades e atitudes sem colocar pacientes em risco. E é nesse contexto que a simulação médica se torna uma ferramenta valiosa.

A simulação em saúde abrange uma ampla gama de recursos, desde manequins que replicam funções fisiológicas como respiração e pulsação, até atores que simulam sintomas clínicos e cenários complexos. Além disso, tecnologias como inteligência artificial e realidade virtual permitem que os estudantes interajam com situações clínicas padronizadas com variabilidade infinita em ambientes imersivos e seguros. Esses recursos são essenciais para que os futuros médicos possam consolidar o aprendizado prático de maneira completa e sem riscos durante sua formação.

Ensino diferenciado de Medicina

A Afya adota a Inteligência Artificial de forma estratégica em suas unidades de ensino para acelerar o desenvolvimento de simulações, criando cenários clínicos cada vez mais detalhados e realistas. Esse trabalho é abordado no artigo intitulado “Revolutionizing Healthcare Simulation Management with Artificial Intelligence: A Multi-Site Approach” (Revolucionando a Gestão de Simulação em Saúde com Inteligência Artificial: Uma Abordagem Multi-Site), selecionado para a programação do evento.

Já o segundo artigo a ser apresentado aborda o curso Advanced Cardiovascular Life Support (Suporte de Vida Avançado Cardiovascular), ministrado no Centro de Treinamento Afya da American Heart Association. Intitulado de “Unveiling the Impact: Equipment Fidelity and Instructional Design in Advanced Cardiovascular Life Support Training at a Brasilian Medical School” (Revelando o Impacto: Fidelidade do Equipamento e Design Instrucional no Treinamento de Suporte de Vida Avançado em uma Escola de Medicina Brasileira), o artigo destaca como a Afya contribui com o desenvolvimento permanente dos processos de qualificação avançada do corpo docente, dos alunos e dos profissionais do sistema de saúde.

“A Afya hoje lidera um importante programa de pacientes padronizados do Brasil, algo que está no nosso DNA. Desde o primeiro dia de aula até o último, nossos alunos têm acesso a cenários clínicos com atores profissionais aliados a equipamentos de alta tecnologia e consultórios completos, garantindo o máximo de fidelidade e realismo nas estratégias de aprendizagem práticas padronizadas, com transição segura para as práticas em cenários reais durante o curso de medicina”, comenta Itamar Gonçalves, Diretor Executivo de Medicina Afya.

A IMSH é uma das maiores conferências globais dedicadas ao aprendizado, pesquisa e bolsas de estudo em simulação na saúde, oferecendo mais de 250 sessões em diversos formatos, que vão desde grandes plenárias até cursos imersivos interativos. Em 2025, a Afya novamente marcará presença, reafirmando seu compromisso com a qualidade e inovação na simulação em saúde, com processos ativos de acreditação pela Sociedade Americana de Simulação em Saúde.

A Afya, hub de educação e soluções para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 32 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.593 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 20 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Trabalha com práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina. A Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo "Valor Inovação" (2023) como a mais inovadora do Brasil, e "Valor 1000" (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio "Executivo de Valor" (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 - Saúde e Bem-Estar.

