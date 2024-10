Congresso celebra 70 anos da CNT com sessão solene na quarta-feira

Confederação Nacional do Transporte representa 165 mil empresas do setor de transportes de bens e pessoas - Foto: Pedro França/Agência Senado

O Congresso Nacional fará sessão solene na quarta-feira (23), às 10h, no Plenário do Senado, para celebrar os 70 anos da Confederação Nacional do Transporte (CNT). O requerimento para a homenagem foi apresentado pelos senadores Laércio Oliveira (PP-SE) e Wellington Fagundes (PL-MT, atualmente licenciado), além do deputado federal Zé Trovão (PL-SC).

Embora o aniversário oficial da CNT tenha ocorrido no dia 28 de janeiro, a cerimônia marca a continuidade das comemorações pelos 70 anos da entidade, fundada em 1954 e reconhecida oficialmente pelo Decreto 34.986 .

Os parlamentares destacam que, ao longo de suas sete décadas, a CNT não apenas atendeu às demandas do setor de transportes, mas também contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento sustentável, a inovação e a eficiência no transporte de bens e pessoas no país.

"A CNT tem sido uma voz ativa na promoção de políticas públicas e na implementação de estratégias que visam à melhoria contínua da infraestrutura de transportes no Brasil. Mais do que isso, a confederação se empenha na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores e das empresas do setor, garantindo que suas demandas sejam ouvidas nas mais diversas esferas governamentais e na sociedade", enfatizam os parlamentares.

A CNT reúne uma rede composta por 29 federações, 5 sindicatos nacionais e 22 entidades associadas, representando mais de 165 mil empresas que geram cerca de 2,6 milhões de empregos. Além disso, é responsável pela gestão do Sistema CNT, que engloba o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), bem como o Instituto de Transporte e Logística (ITL).