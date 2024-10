Beto Martins critica situação dos portos brasileiros

O senador Beto Martins (PL-SC) chamou a atenção, em pronunciamento na quarta-feira (16), para a situação dos portos brasileiros, os quais classificou como “colapsados”. O parlamentar, que foi secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, afirmou que, apesar de o Brasil aumentar sua capacidade de produção de 10 milhões a 20 milhões de toneladas ao ano, o país não tem logística para atender a essa demanda.

— Para ter uma ideia, hoje, nos Portos de Santos [SP] e Paranaguá [PR], muitas vezes as filas de navios passam de 60 dias. Sabe quanto custa um navio parado? Custa, em média, US$ 30 mil por dia. Se ficar 60 dias esperando para atracar esse navio, a bandeira está ligada, e é bandeira dois. Então, são US$ 1,8 milhão de custo para essa exportação. [...] Não adianta crescer produção agrícola, não adianta fortalecer a indústria se não tiver logística eficiente para isso, porque nós temos que competir lá fora.

Beto Martins também destacou a importância do setor de logística de Santa Catarina para o resto do país. O senador ressaltou que o estado conta com cinco portos, sendo considerado o maior complexo portuário do Brasil. Segundo o senador, 55% da carga movimentada no estado não tem Santa Catarina como origem e nem destino.

— Nós alimentamos a indústria paulista. Nós somos um porto que atende a demanda do agro brasileiro, a exportação do grão brasileiro, que tem que sair de Mato Grosso e de Goiás, passar por Santos e por Paranaguá e ir para São Francisco e Imbituba, em Santa Catarina, porque nós não fazemos um porto por ano para atender o aumento da nossa capacidade produtiva.