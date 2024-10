Trecho de BR em Minas será nomeado Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (16), o projeto de lei que dá o nome de Rodovia Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida ao trecho da BR-356 situado entre o entroncamento com a BR-040 e a cidade de Mariana (MG). Do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), o PL 6.571/2019 recebeu parecer favorável do então senador Jean Paul Prates (PT-RN) no final do ano de 2022 , na Comissão de Educação (CE). Agora, com a aprovação em Plenário, a matéria segue para a sanção da Presidência da República.

Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida foi arcebispo de Mariana de 1988 até sua morte, em 2006, aos 75 anos. O arcebispo, da Companhia de Jesus, foi secretário-geral (de 1979 a 1986) e presidente (de 1987 a 1994) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) por dois mandatos consecutivos.

Nascido no Rio de Janeiro em 5 de outubro de 1930, dom Luciano tinha doutorado em filosofia e foi membro do Conselho Permanente da CNBB de 1987 até o ano de sua morte. Também atuou no Pontifício Conselho Justiça e Paz, da Cúria Romana. Foi vice-presidente do Conselho Episcopal Latino-americano (Celam) e presidente da Comissão Episcopal do Mutirão para a Superação da Miséria e da Fome.

Na justificativa do projeto, o autor destaca a trajetória de vida do homenageado em defesa dos mais pobres e seu engajamento na luta pela melhoria das condições das estradas do país, em especial os trechos que mais provocavam acidentes fatais. Em seu relatório, Jean Paul Prates registrou que dom Luciano Mendes foi uma figura memorável. “Sua trajetória de vida foi marcada pela luta incansável em prol das causas sociais, da justiça e da defesa dos mais pobres”, destacou o relator.