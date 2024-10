Kajuru culpa Enel por falta de energia em São Paulo

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) culpou, em pronunciamento nesta quarta-feira (16), a concessionária de energia elétrica Enel pela falta de energia que atingiu mais de 2 milhões de imóveis em São Paulo e região metropolitana após um temporal na sexta-feira (11). O parlamentar ressaltou que 100 mil imóveis ainda estão sem energia e que essa é a terceira vez, em menos de um ano, que a situação acontece.

— No quadro caótico, aparece como protagonista a empresa corrupta Enel, concessionária de energia que deixou péssimas lembranças em meu estado de Goiás, onde operou até 2022. Aliás, devido ao seu histórico, soa incompreensível que a Enel, empresa de origem italiana, siga operando no país. Além de Goiás, ela é alvo de ações do Ministério Público no Ceará e em cidades do Rio de Janeiro. Vem sendo questionada também no Chile, onde o presidente Gabriel Boric, depois de um apagão há dois meses, determinou que fosse revista a concessão da empresa.

Kajuru afirmou que a pressão sobre a empresa só aumentou porque o último apagão aconteceu às vésperas do segundo turno da eleição municipal, trazendo à tona as várias falhas cometidas pela empresa. Segundo o senador, a falta de energia deixou as autoridades em situação desconfortável e colocou em dúvida a ação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Diabetes

O senador informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o Ministério da Saúde regulamente imediatamente a Lei 13.895, de 2019 , que institui a política nacional de prevenção do diabetes e de assistência integral à pessoa diabética. O parlamentar destacou que a lei tem origem em uma proposta de sua autoria.

— A partir de agora, o nosso eficiente e consagrado SUS [Sistema Único de Saúde] vai oferecer os primeiros-socorros aos quase 30 milhões de diabéticos no Brasil e fornecer o principal, que é a insulina. Porque quem tem dificuldades financeiras não consegue comprá-la.