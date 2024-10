Zenaide Maia homenageia professores e jogadora Marta

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) homenageou os professores em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (15). A parlamentar lembrou de sua trajetória acadêmica, destacando a influência dos professores em sua vida. Zenaide citou nominalmente alguns de seus antigos professores e ressaltou a importância da valorização dos profissionais da educação. Ela defendeu melhores condições de trabalho e remuneração para a categoria.

A parlamentar criticou cortes no orçamento da educação, referindo-se ao bloqueio de R$ 13,2 bilhões da União, que afetou recursos para a educação na ordem de R$ 1,3 bilhão. Para a senadora, retirar recursos da área não resolve os problemas econômicos do país. Zenaide também defendeu que emendas parlamentares sejam direcionadas para o fortalecimento das escolas.

— Eu sempre digo que educação não é gasto, é investimento público em vidas humanas, em desenvolvimento, em riqueza social, em prevenção da pobreza e da violência. A trajetória exitosa das universidades e dos institutos federais, por exemplo, prova que o ensino de qualidade transforma famílias, comunidades, cidades e o país como um todo — disse.

No mesmo discurso, a senadora também prestou homenagens à jogadora Marta Vieira da Silva, destacando sua trajetória no futebol e sua luta pela igualdade de gênero no esporte. Zenaide celebrou as conquistas de Marta, tanto no futebol quanto em sua atuação como embaixadora da ONU Mulheres.

— Marta representa, com a sua trajetória, a superação, o talento e a determinação que inspiram milhões de jovens, especialmente mulheres, que sonham em conquistar seu espaço no esporte. Além de seu brilhantismo em campo, Marta é reconhecida por seu compromisso social. Como embaixadora da ONU Mulheres, ela usa a sua voz para promover a igualdade de gênero e o empoderamento feminino, reforçando a importância do esporte como ferramenta de transformação social — ressaltou.