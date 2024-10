Pacheco destaca desempenho do Senado em índice de governança do TCU

Presidente do Senado celebrou nota alcançada no índice iESGo, 52% superior à obtida em 2021 - Foto: Pedro França/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, celebrou nesta terça-feira (15) o desempenho do Senado Federal no Índice de Governança e Sustentabilidade (iESGo), feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Na versão 2024, a Casa alcançou o percentual próximo a 75% no levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU). Pacheco classificou o resultado como “espetacular”.

— A nota final, 74,8%, foi resultado do esforço conjunto de nossas lideranças políticas e administrativas e do conjunto dos nossos servidores e servidoras do Senado Federal. Representou um aumento realmente espetacular, de 52% em relação à avaliação anterior, medida em 2021 — disse Pacheco durante a sessão plenária.

O Senado se destacou sobretudo em critérios socioambientais. A Casa obteve o resultado de 95,5% no Índice Integrado de Sustentabilidade Ambiental e Social (iES). Pacheco ressaltou que os dados vão além de meras estatísticas e se comprometeu a continuar trabalhando para aprimorar os resultados, enfatizando a importância de uma administração pública mais eficaz e preparada:

— Esse número coloca o Senado numa posição alta de padrão de governança e gestão da administração pública federal, posição na qual é comparado a instituições de porte, como a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, em critérios como liderança, gestão de pessoas, tecnologia da informação, contratações e controle orçamentário — afirmou.

Pacheco acrescentou que o reconhecimento dado pelo Tribunal de Contas da União é uma prova de que o Senado está no caminho certo:

— Estamos não apenas elevando a qualidade da governança do Senado, mas também contribuindo para uma administração pública mais eficaz e mais preparada em todo o Brasil — apontou.

Índice

O iESGo é o índice criado pelo TCU para analisar governança organizacional e ações de sustentabilidade social e ambiental na administração pública. Nessa avaliação, o TCU analisou a governança integrada e as práticas socioambientais de 387 organizações da administração pública federal. Com a avaliação, será possível criar uma referência e incentivar práticas sociais e ambientais modernas e eficientes na gestão pública.

O objetivo do iESGo é avaliar a eficiência administrativa das instituições públicas e, a partir das dimensões representadas no termo ESG (Environmental, Social and Governance), promover a governança alinhada às melhores práticas globais de atuação responsável e sustentável das organizações. A transição para uma gestão governamental mais moderna, de acordo com o TCU, acompanha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).