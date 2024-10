Comissão de Esporte analisa vínculo trabalhista para árbitros

A Comissão de Esporte (CEsp) promove nesta quarta-feira (16), às 14h30, reunião semipresencial do grupo de trabalho que estuda a relação de emprego entre os árbitros e as federações esportivas.

A medida é prevista no Projeto de Lei (PL) 864/2019 , de autoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) e que está em análise na CEsp. O pedido para a criação do grupo de trabalho ( REQ 12/2024-Cesp ) para avaliar a proposta partiu do senador Romário (PL-RJ), que preside a Comissão de Esporte.

A legislação atual deixa expresso que o árbitro e seus auxiliares não possuem vínculo empregatício com as entidades desportivas a que estão vinculados. Os árbitros — conforme o artigo 78 da Lei 14.597, de 2023 (Lei Geral do Esporte), e do artigo 88 da Lei 9.615, de 1998 (Lei do Passe Livre) — são meros prestadores de serviços para a entidade desportiva responsável pela organização do evento, não havendo relação de subordinação de natureza laboral entre eles, a exemplo do praticado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e federações estaduais de futebol.

Romário explica que o projeto visa remover a barreira ao vínculo de emprego prevista na lei, de modo a garantir a esses árbitros os direitos trabalhistas de qualquer empregado e contribuir para a profissionalização da arbitragem desportiva no país. No entanto, diz ele, as audiências públicas promovidas pela comissão mostraram que não há um entendimento pacificado sobre o tema. "No mesmo sentido, recentes manifestações públicas do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deixam claro que a profissionalização dos árbitros requer uma análise aprofundada e com o envolvimento de todas as partes interessadas”, diz Romário no requerimento que solicitou a criação do grupo de trabalho.

Convidados

Foram convidados para participar da reunião, entre outros:

Vicente Costa Pithon Barreto, coordenador do grupo de trabalho

Priscila Dibi Schvarcz e Renan Bernardi Kalil, procuradores do Ministério Público do Trabalho

Evandro Rogério Roman, ex-árbitro de futebol

Gabriella Cristina Gonçalves Carneiro, auditora fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego

Marcelo Van Gasse, presidente da Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut)

Raphael Claus, árbitro de futebol

Luís Antônio Silva dos Santos, ex-árbitro de futebol

Luiz Felipe Guimarães Santoro, assessor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Giulliano Bozzano, gerente técnico de Arbitragem da Comissão de Arbitragem da CBF

Patricio Hernan Loustau, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol

Luiz Mairovitch, diretor do Departamento de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro

Salmo Valentim, presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf)

Rafael Bozzano, advogado

Eloísa Vilela de Souza, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (RJ)

Vinícius Machado Calixto e Lucas Silva de Castro, consultores legislativos do Senado Federal

Sandro Marques Cavalcante Silva, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte

representante da Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa)

representante da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol)

A comissão ainda aguarda a confirmação da participação de todos os convidados. A reunião da CEsp será realizada na sala 13 da ala Alexandre Costa.