Castellar Neto defende valorização dos professores

O senador Castellar Neto (PP-MG), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (15), destacou as comemorações do Dia do Professor. Ele ressaltou a importância dos professores para o desenvolvimento da educação no país e mencionou o histórico da data — o Dia do Professor foi criado em âmbito nacional em 1963, e remete a um decreto de Dom Pedro I em 1827, que instituía o ensino elementar no Brasil.

Castellar Neto salientou que, apesar da evolução do sistema educacional ao longo dos anos, a valorização dos professores ainda é um grande desafio. Ele citou uma pesquisa do Instituto Península em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que aponta os professores como responsáveis por grande parte do desempenho dos alunos.

— Para além da escolaridade, da estrutura familiar, da estrutura física das escolas, o professor é diretamente responsável por quase 60% do aprendizado dos alunos no ensino fundamental e 36% do aprendizado no ensino médio. Para evoluirmos na formação do brasileiro, não há outro caminho que não a valorização dos nossos professores, e não falo aqui apenas da formação inicial, mas, sobretudo, na formação continuada — disse.

O parlamentar alertou para o risco de déficit de professores no Brasil. Ele citou estudo do Semesp (entidade ligada ao Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior), que aponta para a possibilidade de um déficit de 235 mil professores na educação básica em 2040. O senador enfatizou que os fatores que podem contribuir para esse déficit são o envelhecimento da classe docente e o desinteresse pela profissão.

— É um risco sem tamanho para toda a sociedade brasileira. Por isso, diariamente, nós temos de pensar em políticas públicas que incentivem o corpo docente e que lapidem, de forma consistente e permanente, a sua formação. Para formarmos bem os nossos alunos, nós temos de bem formar os nossos professores.

Castellar Neto também pediu apoio para a aprovação de um projeto de lei de sua autoria, o PL 3.347/2024 , que propõe a concessão de meia-entrada a professores em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. Ele argumentou que “a medida busca facilitar o acesso dos docentes a eventos culturais, o que contribui para a formação contínua desses profissionais”.