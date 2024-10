Ensino de Libras a alunos ouvintes poderá se tornar obrigatório

O Senado fará uma sessão especial no dia 14 de novembro para celebrar o Dia Mundial do Diabetes. O requerimento para a sessão ( RQS 677/2024 ), enc...

Senado terá sessão especial no Dia Mundial do Diabetes O Senado fará uma sessão especial no dia 14 de novembro para celebrar o Dia Mundial do Diabetes. O requerimento para a sessão ( RQS 677/2024 ), enc...

Moro critica presidente da Assembleia do Paraná acusado de corrupção O senador Sergio Moro (União-PR), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (15), chamou a atenção para as denúncias de corrupção envolvendo ...