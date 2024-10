Cancelada reunião da CRE para ouvir ministro Mauro Vieira sobre Venezuela

Foi cancelada a reunião da Comissão de Relações Exteriores (CRE) prevista para quinta-feira (17), às 10h. A reunião seria para ouvir o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acerca do posicionamento do governo brasileiro sobre as recentes eleições realizadas na Venezuela. A comissão definirá uma nova data para o encontro.

A audiência pública com o ministro atenderia a um requerimento (REQ 15/2024 ) do senador Ciro Nogueira (PP-PI). No pedido, o senador argumenta que a Venezuela, desde o início do século 21, tem sido caracterizada por um regime político autoritário, marcado pela concentração de poder no Executivo, repressão a opositores políticos e controle da mídia e do Judiciário, o que seria contrário a princípios democráticos.

Para Ciro, nas mais recentes eleições na Venezuela “surgiram novamente graves e contundentes suspeitas de fraude eleitoral, o que reforça as preocupações com a integridade do processo democrático no país”. O senador diz ainda que “a ausência de uma condenação firme por parte do Brasil o enfraquece como líder regional e defensor dos preceitos democráticos, além de minar os esforços internacionais para pressionar por uma resolução democrática na Venezuela”.