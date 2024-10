CMO pode ouvir Marina Silva sobre recursos para a pasta do Meio Ambiente

Apesar de considerarem a proposta do novo Plano Nacional de Educação (PNE 2024/2034) positiva, representantes da rede de ensino particular pediram ...

Senado Federal Há 12 minutos Em Senado Federal PNE: debatedores defendem parceria público-privada e bolsas para o ensino básico Apesar de considerarem a proposta do novo Plano Nacional de Educação (PNE 2024/2034) positiva, representantes da rede de ensino particular pediram ...

Senado Federal Há 3 horas Em Senado Federal CAE analisa projeto que torna permanente fundo garantidor do Pronampe A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) analisará nesta terça-feira (15), a partir das 10h, nove propostas, entre elas o projeto de lei ( PL 6.012/...

Senado Federal Há 3 horas Em Senado Federal Plenário vota isonomia entre diplomados em Geologia e Engenharia Geológica na quarta O Plenário do Senado deve votar na quarta-feira (16), a partir de 14h, o Projeto de Lei ( PL) 435/2021 , que determina a aplicação da mesma regulam...