Zenaide Maia comemora desempenho de mulheres nas eleições do RN

A quantidade de prefeitas eleitas no Rio Grande do Norte foi comemorada nesta quarta-feira (9) em pronunciamento da senadora Zenaide Maia (PSD-RN), procuradora Especial da Mulher do Senado. De acordo com a senadora, no primeiro turno das eleições, no domingo (6), 42 mulheres foram eleitas para prefeituras de municípios do estado.

—É o segundo estado do Brasil que elegeu mais mulheres proporcionalmente. (...) Essas 42 novas gestoras públicas terão a responsabilidade de governar cidades, o que não é uma tarefa fácil, e podem contar sempre com o apoio do mandato desta senadora para fazer a política do bem comum e levar investimentos públicos às comunidades.

A senadora lembrou que o Rio Grande do Norte é pioneiro na luta pela equidade de gênero na política e pelo voto feminino. Alzira Soriano, no município de Lages, foi a primeira prefeita eleita no Brasil e da América Latina. Ela também citou as duas primeiras mulheres a se alistarem como eleitoras no Brasil: Celina Guimarães Viana e Júlia Alves Barbosa, ambas do Rio Grande do Norte.

— Essa é a história de mulheres que desbravaram caminhos que nos inspiram hoje e sempre. Desejo sucesso aos mandatos das novas gestoras e vereadoras e faço votos de que a tradição revolucionária das mulheres norte-rio-grandenses na política seja sempre farol de força para todas as brasileiras que já estão na política ou que querem fazer parte dela.