Progressistas e MDB conquistam 2/3 das prefeituras da Região Celeiro

A configuração política dos 21 municípios da Região Celeiro, no Rio Grande do Sul, reflete a diversidade partidária presente no cenário local. Entre as forças políticas que governam a região, destacam-se três partidos com maior número de prefeituras: Progressistas, MDB e PL.

O partido Progressistas lidera o controle político na Região Celeiro, comandando sete prefeituras. As cidades de Bom Progresso, Chiapetta, Humaitá, Inhacorá, Miraguaí, São Martinho e São Valério do Sul são administradas por gestores deste partido, evidenciando a força da legenda na região.

O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) também possui significativa presença, governando em sete municípios: Braga, Derrubadas, Esperança do Sul, Redentora, Sede Nova, Tiradentes do Sul e Vista Gaúcha. Esse equilíbrio de poder entre o Progressistas e o MDB ilustra a competitividade histórica entre as siglas.

O Partido Liberal (PL) aparece em terceiro lugar, com o comando de três prefeituras: Crissiumal, Três Passos e Santo Augusto, municípios de grande relevância regional.

Outros partidos também ocupam espaço, embora em menor número. O Partido dos Trabalhadores (PT) governa o município de Barra do Guarita, enquanto o Partido Democrático Trabalhista (PDT) está à frente de Coronel Bicaco. Já o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) administra Tenente Portela. Já o Partido Republicanos vai comandar uma prefeitura a partir de Janeiro: Campo Novo.

Essa distribuição partidária é um retrato do cenário político local, mostrando a pluralidade de lideranças e ideologias presentes nos municípios da Região Celeiro.