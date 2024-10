CMA debaterá participação brasileira na COP29

As perspectivas e os objetivos do Brasil na 29ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP29) serão tema de debate na Comissão de Meio Ambiente (CMA). Requerimento nesse sentido foi aprovado nesta quarta-feira (29). A COP29 será realizada em Baku, capital do Azerbaijão, entre os dias 11 e 22 de novembro deste ano. Ela precede a COP30, que será realizada no Brasil, em Belém do Pará, em 2025.

Autora do pedido, a senadora Leila Barros (PDT-DF), que preside a CMA, argumentou que a COP29 “representa uma etapa decisiva nas negociações globais voltadas à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e à adaptação de países frente aos desafios ambientais e econômicos”.

Diante disso, observou que “o Brasil, como uma das maiores economias emergentes e detentor de vasta biodiversidade e, ainda, anfitrião da próxima COP a ser realizada em Belém, tem uma posição estratégica nas discussões internacionais sobre a questão climática”.

Para Leila, a audiência é “uma oportunidade para os senadores conhecerem o que pensam e projetam alguns dos principais atores nacionais envolvidos com o tema". No seu entendimento, isso pode ajudar o Congresso Nacional a auxiliar na definição de "políticas climáticas sólidas e inclusivas que garantam a participação ativa do Brasil como protagonista nesse debate global”.

Convidados

No requerimento ( REQ 53/2024 – CMA ) para audiência pública, que ainda não tem data definida, a senadora apresentou uma relação com oito instituições:

— Representante do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima;

— Representante do Ministério das Relações Exteriores;

— Representante do Ministério da Fazenda;

— Representante do Ministério da Agricultura e Pecuária;

— Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

— Representante da Confederação Nacional da Agricultura;

— Representante da Confederação Nacional da Indústria;

— Representante do Observatório do Clima.