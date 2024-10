Aprovada em Plenário campanha de saúde ‘Outubrinho Rosa’

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (8) um projeto de lei que institui o “Outubrinho Rosa”, campanha destinada a prevenir doenças entre meninas de até 15 anos de idade. O PL 3.931/2021 buscaestimular as famílias a procurar as redes de atenção à saúde para prevenir nódulos mamários, amenorreia primária, dores pélvicas, sangramentos e lesões genitais.

O projeto aindaprevê a distribuição de material educativo sobre hábitos saudáveis para prevenir doenças e sobre a vacina contra o papilomavírus humano (HPV),além de determinar ações de capacitação dos gestoresdo Sistema Único de Saúde (SUS),no mês de outubro,sobre a importância de tratamentos preventivos para meninas.

A proposição, originada na Câmara dos Deputados, segue para sanção presidencial. O texto foi aprovado no Senado na forma do relatório do senador Dr. Hiran (PP-RR) previamente submetido à Comissão de Assuntos Sociais (CAS), atuando a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) como relatoraad hoc.

Acompanhado do deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO), autor do projeto na Câmara,Dr. Hiran salientou a importânciado Outubrinho Rosa paraconscientização dos pais sobre a vacinação de meninos e meninas contra o HPV, de modoa evitar o câncer do colo do útero.

— Se fizermos uma cobertura vacinal efetiva, de 90% a 100% de cobertura em nosso país, daqui a 20 ou 30 anos não teremos mais esse tipo de câncer em nossa população.