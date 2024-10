Jayme Campos defende projeto para destravar Fundo do Clima

Em pronunciamento nesta terça-feira (8), o senador Jayme Campos (União-MT) defendeu a rápida aprovação do Projeto de Lei (PL) 5.098/2019 , de sua autoria, que permite a aplicação de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) no combate ao desmatamento, queimadas, incêndios florestais e desastres naturais. Já aprovado pelo Senado, o texto está em análise na Câmara dos Deputados.

Segundo o senador, o fundo, que é administrado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), conta com R$ 10 bilhões em caixa, mas os recursos estariam hoje travados.

— Peço o máximo de celeridade aos nossos nobres deputados federais na aprovação desse projeto. Temos 10 bilhões no fundo do clima, mas lamentavelmente esse desembolso até agora ninguém viu — disse.

Jayme Campos apontou que o Brasil tem enfrentado graves calamidades públicas, com fenômenos climáticos severos se tornando comuns em diversas regiões do país e carece de recursos para o enfrentamento de queimadas e alagamentos. Ele destacou que seu estado, Mato Grosso, é um dos mais afetados, especialmente com as secas que castigam o Pantanal.

O senador enfatizou que a prevenção não deve ser vista como um gasto, mas sim como um investimento inteligente, que gera economia e salva vidas. "O Brasil precisa trabalhar seriamente na mitigação de riscos climáticos”, afirmou.

— A nossa prioridade é viabilizar soluções para a transição energética justa, reduzindo as emissões, promovendo o desenvolvimento social e a responsabilidade ambiental. É uma temática que precisa ser enfrentada com muita seriedade e com boas políticas governamentais — acrescentou o senador.