Beto Martins destaca sucesso do PL nas eleições em Santa Catarina

O senador Beto Martins (PL-SC), em pronunciamento nesta terça-feira (8), ressaltou o desempenho expressivo do PL nas recentes eleições municipais em Santa Catarina, onde o partido elegeu 90 prefeitos, o que representa a chefia do Executivo em cerca de 35% dos municípios no estado. Segundo o parlamentar, essa vitória é um reflexo da liderança do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

Ele também destacou o sucesso do PL na região da Amurel (Associação de Municípios da Região de Laguna), onde o partido conquistou a maioria das prefeituras. Ele parabenizou os novos prefeitos, incluindo Michell Peninha, eleito em Imbituba, e reforçou a importância de uma "gestão pautada na verdade e no comprometimento com o futuro".

— O que desejamos a Imbituba agora é que volte a ser o que merecidamente já foi, em passado recente, uma cidade protagonista tanto no sistema econômico como nas plataformas políticas do nosso estado — disse.

Homenagem a Jorginho Frello

Beto Martins (PL-SC) também prestou homenagem ao atleta Jorginho Frello, natural de Imbituba e que estaria se destacando no futebol mundial. Ele relembrou a trajetória de Frello, que saiu de Imbituba aos 14 anos em busca de oportunidades na Itália. O senador ressaltou que Frello é motivo de orgulho para a cidade e para Santa Catarina.

— Sabemos que passou no início por muitas dificuldades e, em algum momento, até pensou em desistir. Mas o pai dele, sempre com muita força mental e espiritual, dizia que ele deveria continuar. E olhem o que aconteceu: ele se destacou no Napoli, da Itália, e foi campeão italiano e da Supercopa da Itália. Depois, se transferiu para o Chelsea, numa transação, se não me falha a memória, na época, de mais de 60 milhões de euros, e foi nada mais, nada menos que campeão da Champions, com o Chelsea, com destacada participação, titular absoluto daquele grande time que fez o Chelsea — concluiu.