Teresa Leitão aponta México como exemplo em igualdade de gênero na política

Em pronunciamento nesta terça-feira (8), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) destacou os avanços na igualdade de gênero na política mexicana e apontou o país como um exemplo para o Brasil. A senadora integrou a comitiva do presidente Lula que viajou ao país da América do Norte para tratar de parcerias estratégicas e acompanhar a posse de Claudia Sheinbaum na Presidência do México. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo no país.

Desde 2014, uma reforma no país — conhecida como Lei de Paridade de Gênero — passou a exigir que todos os partidos políticos mexicanos destinassem 50% de suas candidaturas a mulheres para todos os cargos legislativos. Em 2019, a paridade foi estendida aos Poderes Executivo e Judiciário, para os três níveis do Poder Executivo e para organismos públicos autônomos, a exemplo do Banco do México.

— O país assegurou que 50% dos cargos públicos sejam ocupados por mulheres, uma conquista que deve servir de inspiração para o Brasil. Nós ainda padecemos com os 30% apenas na composição da chapa, que não se traduzem em eleições efetivas — disse.

Teresa também destacou as oportunidades de fortalecer o comércio bilateral, que, segundo dados recentes, alcançou mais de US$ 14 bilhões em 2023, um recorde histórico. A senadora mencionou iniciativas conjuntas para combater desigualdades sociais e abordou a importância da cooperação entre Brasil e México em diversas áreas, como política, economia, educação e meio ambiente. Ela afirmou ainda que "o México será um parceiro e um irmão" nas lutas por justiça social e ambiental.