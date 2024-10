Paim destaca aprovação, na CAE, de Gabriel Galípolo para presidência do BC

Em pronunciamento nesta terça-feira (8), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou a aprovação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), após sabatina. Paim ressaltou a trajetória do economista, que inclui cargos de destaque como diretor de Política Monetária do Banco Central e secretário-executivo do Ministério da Fazenda. Ele também ressaltou o perfil conciliador e a experiência acadêmica e administrativa de Galípolo, sendo avaliado por especialistas como um profissional ponderado, mediador entre as políticas fiscal e monetária.

— Galípolo tem profundo conhecimento da relação entre o mercado, o governo e o Congresso. Percebo que o próprio mercado vê com bons olhos o equilíbrio do nosso sabatinado hoje pela manhã. O maior desafio será conduzir essa relação que aqui citei com o governo federal e o Congresso e com o próprio mercado, de maneira independente, mas também de forma conectada com as políticas públicas que melhorem a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente — disse.

O senador destacou que os principais desafios de Galípolo à frente do Banco Central serão a gestão da taxa de juros, o crédito, o endividamento da população e a situação fiscal do país. Contudo, o parlamentar mencionou sinais positivos na economia, como a redução do desemprego, o crescimento do produto interno bruto (PIB) e a implementação de programas sociais.

— É fundamental que o Banco Central e esta Casa, os Poderes constitucionais caminhem juntos para promover o crescimento e o desenvolvimento do Brasil, criando mais oportunidades para o setor produtivo e melhorando a vida da população. O mais importante é a sintonia fina entre o Banco Central, o governo federal e o próprio Congresso, como também a sociedade — afirmou.

Saturnino Braga

Paim também lamentou e pediu voto de pesar pela morte do ex-senador Roberto Saturnino Braga, do Rio de Janeiro, que morreu na última quinta-feira (3), aos 93 anos.

— Ao longo de sua trajetória política, exerceu os cargos de vereador, deputado federal, senador por oito anos, e prefeito da Cidade Maravilhosa. Além da sua atuação pública, também se destacou como escritor, com 23 livros publicados, entre contos, memórias e obras sobre história política ­— declarou.