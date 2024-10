Viaduto no Piauí pode receber nome do engenheiro Severo Eulálio Filho

Autor do projeto, Marcelo Castro diz que engenheiro foi fundamental na construção de obras estruturantes no estado - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (8) o projeto de lei que denomina Viaduto Severo Eulálio Filho o viaduto localizado na BR-343, na Ladeira do Uruguai, que fica na Zona Leste de Teresina, capital do Piauí. O PL 2.829/2024 , do senador Marcelo Castro (MDB-PI), recebeu parecer favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), e agora segue para análise da Câmara dos Deputados.

Conhecido como “Severinho”, o engenheiro piauiense Severo Eulálio Filho teve a trajetória marcada por importantes cargos na gestão pública, incluindo o de diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Piauí, engenheiro e diretor técnico da Agência de Águas e Esgotos do Piauí, coordenador-geral da Fundação Nacional de Saúde, superintendente de obras públicas da Secretaria de Infraestrutura do Piauí e suplente de senador. Marcelo Castro destacou que a atuação do engenheiro foi fundamental na construção de obras estruturantes no estado, como as vias rodoviárias:

— Ele teve toda a sua vida dedicada ao serviço público. É uma pessoa da mais alta relevância na área do serviço público, na área da infraestrutura, e estamos dando nome a um viaduto da Ladeira do Uruguai que desafogou o trânsito de Teresina, na BR-343.

Para Veneziano, que deu voto favorável à proposta, a denominação será um tributo ao engenheiro por suas valiosas contribuições ao estado e uma forma de criar uma lembrança permanente de seu trabalho em prol do povo piauiense.