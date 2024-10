CAE aprova aval da União para U$ 300 milhões em empréstimos para a Bahia

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (8) dois pedidos de garantia da União para empréstimos internacionais para o estado da Bahia, no valor total de US$ 300 milhões. Os fundos virão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Corporação Andina de Fomento (CAF). Os pedidos serão votados agora pelo Plenário do Senado.

No primeiro deles ( MSF 49/2024 ), os recursos serão aplicados no Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (Prosus II). O segundo ( MSF 50/2024 ) servirá para financiar o projeto de construção de uma ponte entre a cidade de Salvador e a ilha de Itaparica.

O senador Otto Alencar (PSD-BA) foi o relator de ambos os pedidos. Ele assegurou que o estado da Bahia tem "uma saúde financeira muito boa" e, portanto, os empréstimos não representarão risco para a União como garantidora.

A CAE também aprovou pedido de urgência para a votação das propostas em Plenário, a pedido de Otto Alencar. Assim, elas podem entrar na pauta ainda nesta terça.