8 de outubro: Dia do Nordestino

O Brasil, com seus 215 milhões de habitantes e uma grande diversidade de raças e etnias, é um dos países mais miscigenados do mundo. Com 27 estados divididos em cinco regiões, cada uma com suas características únicas, uma delas celebra neste 8 de outubro uma data especial: o Dia do Nordestino.

A data foi institucionalizada em 2022 como uma homenagem ao poeta Catulo da Paixão Cearense. Embora o nome remeta ao Ceará, Catulo nasceu no Maranhão e é uma figura importante na cultura brasileira. A celebração do Dia do Nordestino é uma forma de reconhecer todos aqueles que, de diferentes maneiras, contribuíram nas mais diversas áreas da sociedade — entre elas, o futebol. Afinal, o que seria do esporte mais amado no Brasil sem a participação dos nordestinos?

Com aproximadamente 58 milhões de habitantes, segundo o IBGE, o Nordeste é a segunda região mais populosa do país. A região ocupa cerca de 18% do território nacional e é composta por nove estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A região sul do Brasil também abriga muitos nordestinos, assim como a região sudeste e centro oeste, que deixaram sua terra em busca de uma vida melhor. Aqui na região celeiro é possível ver muitos nordestinos de diversos estados comercializando nas ruas, seus artesanatos, como redes e outros produtos, além de exercerem outras profissões em nossa região e no estado.