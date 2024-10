Oito suplentes de senador se elegeram como prefeitos ou vereadores

Oito suplentes de senadores conquistaram mandatos nas eleições municipais deste domingo (6). Dois se elegeram prefeitos e seis serão vereadores. No total, 16 suplentes da atual legislatura foram candidatos nas eleições: seis disputaram prefeituras e outros dez tentaram assentos em câmaras municipais.

Uma vez eleitos para outros cargos, os suplentes de senadores não precisam deixar a suplência, pois a situação não configura acúmulo de mandatos eletivos. Porém, se forem convocados para assumir o mandato no Senado — no caso de afastamento temporário ou definitivo do titular — eles precisarão escolher entre abrir mão da suplência ou renunciar ao cargo conquistado nas urnas.

Janaína Farias (PT), eleita prefeita de Crateús (CE), é a única dos suplentes vitoriosos que chegou a exercer mandato no Senado. Segunda suplente de Camilo Santana (PT), atual ministro da Educação, ela ocupou o mandato neste ano, do início de abril ao final de julho. Também foi eleito prefeito Pedro Fernandes (União), primeiro suplente da senadora Eliziane Gama (PSD-MA). Deputado federal por cinco mandatos, ele comandará a prefeitura de Arame (MA) a partir do ano que vem.

Os suplentes que se elegeram vereadores foram:

- Aline Rezende (PP) em Boa Vista (RR): segunda suplente do senador Dr. Hiran (PP-RR);

- Danilo Martins de Oliveira (União) em Guaxupé (MG): segundo suplente do senador Carlos Viana (Podemos-MG);

- Hildinha Menezes (PT) em Campo Formoso (BA): segunda suplente do senador Otto Alencar (PSD-BA);

- Igor Targino (PL) em Macaíba (RN): segundo suplente do senador Rogério Marinho (PL-RN);

- Silvania Barbosa (Solidariedade) em Maceió (AL): segunda suplente do senador Renan Calheiros (MDB-AL);

- Terciliano Gomes (União) em Araguaína (TO): segundo suplente do senador Irajá (PSD-TO).