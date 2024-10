A 101ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul autorizou o transporte de eleitores indígenas para o pleito eleitoral deste domingo, 6 de outubro. Serão disponibilizados três ônibus para o transporte de eleitores residentes nos setores indígenas da Reserva do Guarita.

Confira os horários e roteiros:

Linha Pedra Lisa:

Saída: 7h30 | Retorno: 9h

Saída: 9h30 | Retorno: 11h

Saída: 13h30 | Retorno: 15h

Saída: 15h | Retorno: 16h30

Três Soitas:

Saída: 7h30 | Retorno: 9h

Saída: 9h30 | Retorno: 11h

Saída: 13h30 | Retorno: 15h

Saída: 15h | Retorno: 16h30

KM 10 Esperança:

Saída: 7h30 | Retorno: 9h

Saída: 9h30 | Retorno: 11h

Saída: 13h30 | Retorno: 15h

Saída: 15h | Retorno: 16h30

A Justiça Eleitoral reforça a importância do comparecimento às urnas e do exercício do voto consciente.