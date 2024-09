Eleições municipais terão horário único pela primeira vez no Brasil

Pela primeira vez, as eleições municipais serão feitas em um horário único em todo o país. O fuso adotado será o de Brasília. Isso significa que regiões em outros fusos, como os Estados de Mato Grosso ou Acre, vão começar e encerrar a votação em horas diferentes da maior parte do país, mas simultaneamente. O primeiro turno ocorre no dia 6 de outubro e o segundo no dia 27 do mesmo mês.

O horário padrão das eleições é das 8h às 17h. No caso de Mato Grosso, por exemplo, o horário da votação será das 7h às 16h. No Acre, será das 6h às 15h. A unificação do horário já foi adotada no pleito presidencial de 2022. E foi mantida para a eleição deste ano.

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, disse nesta quinta-feira (26) que haverá uma mudança na forma de divulgar a apuração dos votos, em razão do horário unificado.

Para os municípios com mais de 200 mil habitantes (que podem ter segundo turno), a divulgação será, em tempo real, por zona eleitoral e pelo município como um todo. Nos municípios menores, serão divulgados em tempo real os dados totais. Essas cidades terão as informações por zona eleitoral, mas sem a divulgação em tempo real.

Segundo a ministra, a decisão foi tomada para evitar uma sobrecarga. “Pelo fato de ser a primeira eleição municipal que vai adotar o horário de Brasília como horário único, se fossem divulgados os resultados por município e por zona, ao mesmo tempo, poderia haver uma demora maior pela soma de sistemas que precisam funcionar e pela soma de dados ao mesmo tempo”, afirmou.