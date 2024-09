Rio Grande do Sul é o estado com maior número de candidaturas únicas no país

Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 43 terão candidatos únicos nas eleições municipais de 2024. Tanto em números absolutos quanto em proporção (8,6%), o estado lidera esse indicador em comparação com os demais estados do Brasil.

Na região Celeiro, cinco municípios terão apenas um candidato a prefeito: Braga, Crissiumal, Derrubadas, São Martinho e Vista Gaúcha.

Dos 5.569 municípios no Brasil o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra 212 municípios brasileiros, com apenas um candidato (e seus respectivos vices) concorrendo à prefeitura neste ano, número esse que dobrou em relação às Eleições de 2020.

Nessas localidades, no dia 6 de outubro, os eleitores terão a opção de votar na chapa única, votar em branco ou anular o voto.

Assim como nas demais eleições, nas disputas com candidatura única, será eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, sendo desconsiderados os votos em branco e nulos. Portanto, em tese, basta um único voto válido para que o resultado seja proclamado.