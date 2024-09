Rádio Província FM entrevista Valcier Balestrin do PT, candidato a prefeito de Barra do Guarita

Nesta terça-feira, 24 de setembro, a Rádio Província FM deu continuidade à sua rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da região. O entrevistado foi Valcier Balestrin, candidato do PT à prefeitura de Barra do Guarita.

Durante a entrevista, Valcier apresentou suas principais propostas e seu plano de governo, destacando o compromisso de trabalhar em conjunto com os prefeitos eleitos da região para concluir o projeto de construção da ponte que ligará Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, a Itapiranga, em Santa Catarina.

Valcier também ressaltou sua experiência de mais de 16 anos trabalhando na área da saúde do município, e afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido, buscando melhorias no atendimento à população.

Em relação à agricultura familiar, o candidato afirmou que essa será uma das prioridades de sua gestão, além de destacar a valorização do comércio local. Ele pretende oferecer incentivos para que novas empresas se instalem na cidade, gerando mais empregos e renda para os moradores.

Por fim, Valcier Balestrin falou sobre a importância da terceira idade na sociedade, prometendo oferecer transporte para que os grupos de idosos possam participar de eventos e viagens pela região.