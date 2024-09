Apenas cinco municípios gaúchos poderão ter 2º turno nas eleições de 2024

Apesar de contar com três candidaturas para os cargos de prefeito e vice-prefeito, Tenente Portela não terá segundo turno nas eleições de 2024. Isso ocorre porque o segundo turno só é realizado em municípios com mais de 200 mil habitantes, quando nenhum candidato atinge 50% dos votos válidos, levando os dois mais votados a uma nova disputa. Esse cenário não se aplica a nenhum município da região.

Dessa forma, no domingo, 6 de outubro, a chapa que conquistar o maior número de votos será eleita, independentemente do percentual obtido.

No Rio Grande do Sul, somente cinco municípios — Canoas, Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria — possuem população suficiente para a realização de um possível segundo turno.

No Brasil, dos 5.569 municípios que participarão das eleições de 2024, apenas 103 têm a possibilidade de realizar uma segunda etapa de votação, prevista para o dia 27 de outubro. Essas cidades somam juntas 60,5 milhões de eleitores, representando 38,8% do eleitorado nacional.