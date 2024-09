Vanderlande lança sistema automatizado de shuttle autônomo

A Vanderlande, uma das líderes globais em soluções automatizadas de manuseio de materiais, acaba de anunciar o lançamento do FASTPICK, sistema de armazenamento e recuperação automatizado (AS/RS) equipado com shuttles autônomos.

O FASTPICK foi desenvolvido para enfrentar os desafios críticos enfrentados pelos centros de distribuição e cumprimento de pedidos na era do comércio eletrônico, visando oferecer um aumento na eficiência, precisão e flexibilidade das operações.

Adriano Santos, Country Manager da Vanderlande no Brasil, observa que, “com o crescimento das compras on-line, as operações de distribuição enfrentam desafios cada vez maiores, como mudanças constantes na demanda dos clientes, rotatividade dinâmica de inventário e altas taxas de devoluções”.

O e-commerce avança no país. No primeiro trimestre deste ano, a modalidade cresceu 9,7% em relação aos três primeiros meses do ano passado, conforme dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), publicados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Segundo o levantamento, as vendas totais do comércio eletrônico alcançaram a soma de R$ 44,2 bilhões no primeiro trimestre de 2024, com um tíquete médio de R$ 492 por consumidor. No ano passado, o tíquete médio era de R$ 470.

Santos destaca que, em resposta a essas pressões, a Vanderlande desenvolveu o FASTPICK a fim de oferecer uma solução que busca melhorar a experiência do cliente e otimizar as operações.

"O FASTPICK combina shuttles autônomos ADAPTO, estações de trabalho goods-to-person e um sistema AS/RS denso que sequencia e apresenta itens para os operadores com precisão", explica Santos. “O FASTPICK é uma solução para centros de distribuição e cumprimento que enfrentam as demandas em constante mudança do mercado moderno”, completa.

O Country Manager da Vanderlande no Brasil lista as principais características do FASTPICK nos tópicos a seguir:

O sistema pré-classifica e sequencia os itens necessários para cada pedido, entregando-os em grupos para eliminação de erros e redução nas devoluções;

Com capacidade de armazenar até 60% mais itens em um espaço menor, o sistema permite a armazenagem de uma maior variedade de SKUs, podendo aumentar a eficiência durante os picos de demanda;

O FASTPICK pode ajudar as empresas a lidarem com o mercado de trabalho apertado e melhora a ergonomia das estações de trabalho;

O sistema permite prazos de corte de pedidos mais curtos, podendo aumentar a satisfação do cliente ao garantir entregas mais rápidas;

Projetado com capacidade redundante, o FASTPICK minimiza o impacto de falhas e visualiza operações contínuas.

“Desenvolvemos o FASTPICK como uma resposta estratégica às complexidades do mercado moderno”, afirma Santos. “A solução tecnológica é uma alternativa para operações de distribuição e cumprimento que buscam melhorar a experiência do cliente e a rentabilidade, agora e no futuro”, complementa.

Perspectivas de automação e robótica no mercado

“Especialistas afirmam que muitas organizações que já implementaram robôs móveis expandirão sua frota nos próximos três anos”, reporta Santos. Para ele, é provável que, até 2027, as empresas tenham centenas, senão milhares de robôs móveis em utilização, enquanto os drones serão utilizados de forma mais direcionada, como para inspeção em locais específicos ou entrega de bens essenciais, como medicamentos em áreas remotas.

“Até 2027, mais de 75% das empresas terão adotado alguma forma de automação ciberfísica em suas operações de armazém”, acrescenta Santos.

“No Brasil, a robótica ainda é incipiente nos parques industriais, mas, segundo a Federação Internacional de Robótica, o uso de robôs teve um aumento de 3% desde 2015”, destaca, citando dados compartilhados pela VDI Brasil. “A chegada da Internet 5G pode ajudar a acelerar o uso de tecnologias de automação, segundo especialistas da área”, diz.

A Vanderlande está localizada em Veghel, nos Países Baixos, e é subsidiária da Toyota Industries Corporation. A empresa possui uma gama de produtos, software e serviços de manutenção e suporte para otimização de processos na cadeia de suprimentos.

“Com uma rede global de mais de 9 mil funcionários e experiência em mais de 100 países, a Vanderlande movimenta mais de quatro bilhões de malas e 12 milhões de pacotes por dia para clientes em todo o mundo”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.vanderlande.com/