Aplicativos contribuem para criar escolas mais digitalizadas

Dominar mais de um idioma proporciona uma série de vantagens que vão da possibilidade de conseguir uma melhor colocação profissional a benefícios para a saúde, sobretudo a do cérebro, conforme dados científicos recentes. E a consciência sobre essas vantagens têm levado cada vez mais brasileiros a buscarem formas de aprender novas línguas.

Um levantamento da Student Travel Bureau (STB), consultoria especializada em educação internacional, mostrou que o interesse dos brasileiros em aprender um novo idioma, além do inglês, cresceu 36% no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O inglês, por sua vez, já estava na meta de aprendizado de 4 a cada 10 pessoas no Brasil em 2021, segundo dados da 7Waves. Idioma mais falado no mundo, o inglês é reconhecido como a língua internacional dos negócios, da tecnologia, da ciência e das comunicações, por isso, dominá-la representa uma vantagem significativa em vários aspectos.

Apesar disso, apenas 5% dos brasileiros têm conhecimento da língua inglesa, e desses, somente 1% possui fluência no idioma, de acordo com um estudo recente realizado pelo British Council, uma organização internacional dedicada à educação e às relações culturais.

Buscando mudar esse quadro, escolas têm investido no uso de aplicativo de idiomas para auxiliar no aprendizado do inglês e de outras línguas. O objetivo é utilizar a tecnologia para redefinir a interação entre professores e alunos e facilitar o estudo dentro e fora das aulas.

A funcionalidade de um app de idiomas oferece atividades interativas que complementam o conteúdo ofertado nas salas de aula, como quizzes, jogos, simulações de conversações e avaliações. E permitem que o aluno realize as tarefas a partir de seu smartphone independente da sua localização. Além disso, possibilitam aprender o novo idioma de forma personalizada, conforme o ritmo do aluno e o conteúdo que ele quer estudar naquele momento.

Tecnologia aliada do aprendizado

O Brasil é, atualmente, o líder em acesso móvel na internet, com 68% dos usuários utilizando celulares e tablets de forma exclusiva para navegar pela web dentro e fora de casa, de acordo com um levantamento feito pela Comscore sobre os hábitos mais recentes dos consumidores brasileiros.

O dado é corroborado pela pesquisa TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que aponta que 98,9% dos brasileiros com 10 anos ou mais acessam a internet pelo celular. Já o acesso à web exclusivamente pelo celular nos domicílios brasileiros cresceu de 77,5% em 2016 para 86,4% em 2021, ainda segundo a pesquisa. No mundo, o percentual de pessoas com 10 anos ou mais que possuem celular é de 78%, de acordo com a União Internacional das Telecomunicações (UIT).

O uso de aplicativos de idiomas aproveita a facilidade de acesso à internet através dos dispositivos móveis para permitir que o aluno estude a nova língua em qualquer lugar e de maneira personalizada. As plataformas oferecem desde lições curtas até planos diários de estudos, inclusive com o auxílio de inteligência artificial, para complementar o conteúdo ofertado nas salas de aula.

Benefícios de aprender um novo idioma

Os motivos para aprender uma nova língua são inúmeros, como a possibilidade de imersão em uma nova cultura, mais facilidade nas viagens internacionais e, até mesmo, acesso a melhores oportunidades no mercado de trabalho. Pessoas com fluência na língua inglesa podem ganhar até 170% a mais na média salarial, segundo um levantamento realizado pela Catho. Para quem pretende ingressar no mercado financeiro, por exemplo, falar inglês é um requisito básico, já que este é a língua universal dos negócios.

Além disso, dominar um novo idioma pode também trazer benefícios à saúde, como apontam alguns estudos científicos. Uma pesquisa da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, sugeriu que pessoas que falam mais de uma língua também desenvolvem a habilidade de ser multitarefas. Isto porque quem domina outro idioma é capaz de dividir a atenção entre dois sistemas de fala e escrita.

Mais do que isto, um estudo da Universidade Vita-Salute San Raffaele mostrou que falar mais de um idioma pode retardar o desenvolvimento dos sintomas do Alzheimer, por exemplo. O estudo analisou a massa cinzenta de 95 moradores do Norte da Itália, dos quais 45 falavam fluentemente italiano e alemão e os demais apenas uma das duas línguas. Os poliglotas desenvolveram a doença cinco anos mais tarde que aqueles que falavam apenas um idioma.