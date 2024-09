Hubly: ecossistema centraliza operações financeiras

Lidar com múltiplas informações de fornecedores, clientes, multibancos e transações financeiras é um desafio no dia a dia de muitos negócios. Foi pensando nisso que a Nexxera, empresa que atua com soluções financeiras e mercantis, desenvolveu o Hubly.

Trata-se de um ecossistema que reúne diversas soluções, centralizando dados relacionados a contas a pagar e a receber, crédito, logística, tecnologia e projetos. Ou seja, o Hubly permite que todas as operações financeiras, mercantis e de crédito da empresa fiquem unificadas em um mesmo ecossistema de soluções.

Segundo Edson Silva, fundador e presidente do Grupo Nexxees (ao qual a Nexxera pertence), com o Hubly, as equipes passam a ter uma visão completa de todas as operações, eliminando informações fragmentadas e garantindo que todas as áreas trabalhem com os mesmos dados atualizados.

“O Hubly permite uma análise mais aprofundada gerando dados e informações para decisões mais assertivas, facilitando a geração de relatórios detalhados e personalizados. Ajuda também as empresas a identificar tendências, prever cenários financeiros e responder rapidamente a mudanças no mercado”, explica Silva.

Outro ponto mencionado pelo executivo é a possibilidade de automatizar processos administrativos, fazendo com que o sistema automatize tarefas manuais e os profissionais possam se concentrar em atividades consideradas mais estratégicas. Com isso, minimiza-se também a ocorrência de erros, diz ele.

“A automação de processos diminui custos com mão de obra e erros que poderiam gerar perdas financeiras. Além disso, a melhor gestão de fornecedores pode levar a negociações mais vantajosas”, acrescenta.

De acordo com Silva, o Hubly permite a flexibilidade, sendo adaptado à realidade de empresas de diferentes tamanhos e setores. “A plataforma também é escalável, isto é, pode crescer junto com a empresa, suportando volumes maiores de dados e transações sem perda de desempenho”, esclarece. “Hoje, 400 empresas entre as 500 maiores do Brasil já utilizam a solução e trafegam operações financeiras com a empresa”, acrescenta.

“A capacidade de ter uma visão consolidada das múltiplas instituições bancárias é outra característica do Hubly. Isso facilita a gestão de contas e operações em diferentes bancos, proporcionando uma organização maior de todas as transações, o que melhora o controle financeiro da empresa”, alega Silva.

