Fenasbac e Sicredi lançam edição especial do Next Impact

O Next Impact está com inscrições abertas. O programa de aceleração, promovido pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) em parceria com o Sicredi, é uma iniciativa de inovação aberta focada no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor agro.

O programa seleciona startups brasileiras que desenvolvem soluções para apoiar profissionais e comunidades do setor agro a se tornarem mais resilientes diante dos riscos climáticos e da transição para uma economia de baixo carbono, como forma de contribuir para a construção de um futuro mais sustentável.

De acordo com Natalia Braulio, especialista em Sustentabilidade na Fenasbac, esta é uma edição especial da aceleração, focada em soluções de impacto para ajudar o país a se preparar melhor para futuros desafios climáticos, como a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, em maio, quando o estado foi severamente impactado por uma catástrofe climática, afetando milhares de pessoas localmente e impactando todo o país.

“A Fenasbac, em parceria com o Sicredi, lançou a edição especial do Next para buscar soluções de impacto socioambiental que possam ser aplicadas na reconstrução do Rio Grande do Sul e na prevenção, mapeamento e preparação para combater futuros desastres ambientais a nível local ou nacional”, esclarece Braulio.

Segundo a especialista, a tragédia destacou a vulnerabilidade das cidades e comunidades locais a desastres naturais e a necessidade urgente de fortalecer a prevenção, identificação e resposta a tais eventos, que tendem a ficar mais comuns e intensos com o passar dos anos. “O estado de calamidade expôs a fragilidade das comunidades locais e a necessidade urgente de desenvolver soluções inovadoras que possam prever, prevenir e mitigar os impactos de eventos como este”,

Braulio destaca que o mercado de inovação no Brasil ainda precisa dar alguns passos, quando se trata de questões socioambientais. “O Brasil tem se engajado com várias iniciativas de tokenização de ativos verdes, crédito de carbono e crédito sustentável, inclusive em iniciativas apoiadas pela Fenasbac, como o G20 TechSprint. Mas ainda há muito que pode ser feito com um olhar sistêmico e sob esse viés de mitigar riscos climáticos”, pontua.

Seleção e etapas do programa de aceleração

O processo de seleção do Next Impact é composto por três fases: a inscrição e análise da coordenação, entrevistas de aprofundamento e Pitch Day, quando serão definidas as startups participantes do programa. As startups selecionadas participarão das rodadas de desafios, os batchs.

Após o início dos batchs, serão três meses de aceleração junto a mentores para desenvolver as áreas de negócio. Em cada batch as startups desenvolvem um projeto piloto em conjunto com o mantenedor, que são as empresas apoiadoras e patrocinadoras da aceleração.

As startups selecionadas para o Next Impact terão acesso a parcerias estratégicas com grandes corporações, incluindo o desenvolvimento de provas de conceito (PoCs) junto ao Sicredi; workshops, mentorias e diagnósticos customizados para o desenvolvimento dos negócios; acesso a novos mercados e redes de investidores; conexões com especialistas em inovação, ESG e regulação.

Para saber mais, basta acessar: https://www.nextfintech.com.br/impact