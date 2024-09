Congresso recebe no domingo projeção de imagens para documentário

Cenas de discursos da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), do senador Paulo Paim (PT-RS), do ex-senador Abdias Nascimento e do ex-deputado Ulysses Guimarães serão projetadas no domingo (15), a partir das 19h, nas cúpulas e nas torres do Palácio do Congresso Nacional, para gravação do documentário Quando Elas se Movimentam,da diretora Susanna Lira.

Concebido como parte das comemorações dos 200 anos do Senado, o filme narra a trajetória de três mulheres negras (Antônia Faleiros, Luana Xavier e Angélica Silva) que têm suas vidas impactadas por uma série de episódios da conquista de direitos no Brasil. A estreia está prevista para novembro.

No domingo, serão projetados trechos de discursos, votações, debates e outros momentos marcantes que ilustram a participação popular e decisões importantes ocorridas no Congresso.

— Essas imagens mostram como a atuação do Senado, ouvindo a participação popular, é importante na história do Brasil nestes 200 anos. A gente percebe que os direitos chegaram à população negra e, dentro da população negra, àquela parcela que mais sofre preconceito, que são as mulheres. Quando a gente tem essa conquista, percebe a importância de ter um Senado que faz uma escuta ativa da sociedade, e, ao mesmo tempo, a importância da sociedade continuar reivindicando seus direitos — diz a diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Érica Ceolin.

A cineasta escolhida para desenvolver o projeto, Susanna Lira, tem uma vasta experiência na direção de filmes sobre mulheres — dePositivas(2010) aTorre das Donzelas(2018). Também é conhecida pelas cinebiografias do humorista Mussum e dos jogadores Adriano e Walter Casagrande e está lançandoFernanda Young: Foge-me ao Controle.

O Senado foi criado pela primeira Constituição brasileira, outorgada em 25 de março de 1824 pelo imperador Dom Pedro I. Para comemorar os 200 anos de criação, a Casa tem realizado uma extensa programação durante todo o ano de 2024.