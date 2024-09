Rádio Província FM realiza entrevista com candidato Tonho dos Progressistas de Coronel Bicaco

Nesta quinta-feira, 12 de setembro, a Rádio Província FM deu continuidade à sua primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da região. Desta vez, o estúdio recebeu Antonio Olgi Martins, o Tonho, candidato do Progressistas à prefeitura de Coronel Bicaco. Durante a entrevista, Tonho apresentou suas principais propostas e o plano de governo, destacando a valorização do pequeno produtor rural como uma de suas prioridades.

Tonho enfatizou a importância de implementar políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, com o objetivo de fortalecer a produção local e estimular o comércio no município. Ele também destacou a necessidade de incentivar que os moradores de Coronel Bicaco realizem suas compras nas empresas locais, promovendo o desenvolvimento da economia regionale ainda incluir os jovens no mercado de trabalho.

O candidato também comentou sobre o apoio que recebe do atual prefeito, Jurandir da Silva, o Jora, e manifestou seu desejo de continuar com o trabalho realizado pela atual administração. Em sua fala, Tonho ainda destacou a relevância de ações voltadas à terceira idade, mencionando dois grupos ativos no município que desempenham papel importante na comunidade.

Vale ressaltar que o convite para participar da série de entrevistas foi também estendido ao candidato Arleu Valadar, do PDT, que optou por não comparecer ao espaço disponibilizado na última quarta-feira, dia 11.

A entrevista foi uma oportunidade para os eleitores de Coronel Bicaco conhecerem melhor as propostas de Tonho, que busca fortalecer a economia local e melhorar a qualidade de vida da população.