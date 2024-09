Izalci destaca Dia do Cerrado e chama a atenção para aumento de incêndios

O senador Izalci Lucas (PL-DF) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (11), o Dia do Cerrado, celebrado em 11 de setembro. O parlamentar ressaltou que a data alerta para a preservação do segundo maior bioma brasileiro e chamou a atenção para o aumento dos focos de incêndio em 2024, tendo ultrapassado a Amazônia. Segundo o senador, 2,4 mil focos foram registrados só nesta semana.

Izalci ressaltou que o Cerrado cobre um quarto de todo o território nacional e conta com diversas espécies de aves, mamíferos, anfíbios e répteis, além de abrigar as nascentes de oito bacias hidrográficas e de alguns dos principais rios do país.

O senador também criticou a criação da Autoridade Climática Nacional, agência anunciada pelo governo federal para atuar no enfrentamento dos eventos naturais extremos.

— O presidente anunciou o novo puxadinho, que se chama Autoridade Climática, para monitorar e cumprir as metas ambientais do governo. É lindo e pomposo o nome, mas será mais uma autarquia de burocratas e amigos. Cadê o Ministério do Meio Ambiente? Cadê o Conama, o Sisnama, o Ibama, o ICMBio? Sem falar nos órgãos estaduais. Conversa fiada. O que nos falta não é mais um órgão, que nada fará, porque o objetivo não é o da preservação, do trabalho, da competência e, sobretudo, o amor pelo nosso país e nossa gente. É enganar, é mentir. E digo-lhes, sem titubear, que esses que aí estão a nos governar não se importam com o nosso país, apenas pensam em se manter no poder.