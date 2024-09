A Inteligência Artificial é ferramenta e não substituto do professor

A Inteligência Artificial (IA) está transformando diversos setores da sociedade, e a educação não é exceção. Sua capacidade de processar grandes volumes de dados, aprender com eles e tomar decisões autônomas oferece um potencial imenso para revolucionar a forma como se ensina e se aprende. O uso da IA no ambiente educacional trouxe uma série de transformações significativas, apresentando desafios consideráveis para os professores. Ela está mudando a dinâmica da sala de aula e exigindo que os educadores se adaptem a um novo contexto. Porém, o que vem à mente de muitos é: a Inteligência Artificial vai me substituir?

René de Oliveira, coordenador do MBA TECH and IA for Education da FIAP, afirma que a Inteligência Artificial é uma ferramenta que pode mudar a forma como os professores abordam o ensino. Com a capacidade de gerar conteúdo e responder a perguntas instantaneamente, os educadores têm a possibilidade de reinventar suas metodologias com o uso da IA. “Os professores terão que encontrar um equilíbrio entre o uso da tecnologia e a promoção do pensamento crítico, garantindo que os alunos não se tornem apenas consumidores passivos de informações geradas pela IA”, analisa o coordenador. Ela pode automatizar diversas tarefas administrativas, liberando os professores para se dedicarem a atividades mais estratégicas, como o planejamento de aulas e a interação com os estudantes. A correção de textos, a geração de relatórios de desempenho e a criação de materiais didáticos são apenas algumas das tarefas que podem ser automatizadas com o auxílio da IA. De acordo com o professor Renê, “isto permite que os professores ofereçam um ensino mais direcionado, ajustando as metodologias e os recursos utilizados para atender melhor cada estudante”.

Além da personalização do aprendizado, a IA pode ajudar os professores a automatizar tarefas administrativas, como correção de textos, por exemplo. Isto não apenas economiza tempo, mas também reduz a carga de trabalho dos educadores, permitindo que eles dediquem mais atenção ao ensino e ao apoio aos alunos. “Ferramentas de IA como softwares de correção automática, podem fornecer feedback instantâneo e preciso, facilitando a identificação de áreas que necessitam de mais atenção”, pontua o professor Renê. Esta automação libera os professores para se concentrar em atividades mais significativas, como a elaboração de planos de aula criativos e a interação direta com os alunos.

O uso da Inteligência Artificial por professores está moldando o futuro da educação, oferecendo oportunidades para personalização do aprendizado, automação de tarefas e análise de dados. Embora existam desafios a serem enfrentados, o potencial da IA para transformar a educação é inegável. “Ao integrar essas tecnologias de forma ética e consciente, os educadores podem criar ambientes de aprendizado mais eficazes e preparar os alunos para um mundo em constante mudança. A colaboração entre tecnologia e prática pedagógica é o caminho para um ensino mais inovador e inclusivo”, conclui o professor Renê Oliveira.