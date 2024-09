Plenário reconhece Eduardo Campos como Herói da Pátria; homenagem vai a sanção

O ex-governador de Pernambuco e ex-ministro Eduardo Campos, morto há dez anos em um acidente aéreo, poderá ter seu nome inscrito noLivro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Projeto nesse sentido foi aprovado nesta quarta-feira (11), no Plenário do Senado, e segue para sanção presidencial.

O PL 3.148/2024 , originado na Câmara dos Deputados, foi aprovado de acordo com o relatório favorável do senador Cid Gomes (PSB-CE) previamente submetido à Comissão de Educação e Cultura (CE). Depois da aprovação da matéria, o senador Flávio Arns (PSB-PR) destacou a importância da homenagem.

— Essa grande liderança nacional, jovem, reconhecido e considerado como expoente da política nacional, morreu em acidente aéreo (...) que chocou o país. Tivemos uma sessão especial na Câmara para lembrar a figura dessa grande liderança. (...) O Brasil e o mundo sempre precisam de referências, e essa referência em Eduardo Campos deve ser sempre valorizada.

Eduardo Henrique Accioly Campos nasceu em Recife, em 1965. Formou-se em economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) aos 20 anos, em 1986. Começou a carreira em 1987 como chefe de gabinete do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, seu avô. Foi eleito deputado estadual em 1990 e venceu três disputas seguidas à Câmara dos Deputados, onde permaneceu de 1995 a 2007.

Foi também ministro da Ciência e Tecnologia entre 2004 e 2005, e governou Pernambuco por dois mandatos consecutivos, entre 2007 e 2014. Depois disso, lançou-se candidato à Presidência da República, ao lado da atual ministra do meio ambiente, Marina Silva. Em 2014, antes do fim da campanha eleitoral, sofreu um acidente durante viagem do Rio de Janeiro a Guarujá (SP), que matou todos os ocupantes do avião. Eduardo Campos morreu aos 49 anos.

Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria

OLivro dos Heróis e Heroínas da Pátriafica no memorial cívico Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. O livro é destinado ao registro do nome de brasileiros e brasileiras que tenham oferecido a vida para a defesa e a construção do Brasil, com dedicação e heroísmo, como determina a Lei 11.597, de 2007 .